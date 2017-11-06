Вследствие ночного рейда во Львове 12 призывникам вручили повестки

“Прежде всего хочу сказать, что никакой облавы не было. Такие меры у нас проводились ежедневно. 3 ноября с 23 до 24 часов призывникам были вручены 12 повесток. Вручали повестки тем, кто был в базе уклонистов. Гражданам выписалась повестка, все они должны были сегодня утром появиться в военкомат. Сам переулок перекрыт не был. Это были меры по розыску граждан на срочную службу. Ничего противозаконного со стороны военкомата не было”, — рассказал О.Тищенко.

Военный комиссар также рассказал, что вместе с работниками военного комиссариата были патрульные полицейские. Они отрабатывали операцию “Мигрант”, отслеживали мигрантов, которые незаконно находятся в Украине.

К слову, комиссар рассказал, что сейчас призыв во Львовской области выполнен на 60%. Тищенко отметил, что во Львовской области приблизительно 15 тыс. уклонистов.

На прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу военные комиссары с патрульной полицией в переулке Кривая липа вручили повестки парням призывного возраста.