Вследствие ночного рейда во Львове 12 призывникам вручили повестки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69386 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135374 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109373 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111615 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101824 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102925 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Вследствие ночного рейда во Львове 12 призывникам вручили повестки

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня во Львове состоялась пресс-конференция военного комиссара Львовской области Александра Тищенко по ситуации, возникшей в ночь с 3 на 4 ноября в переулке Кривая Липа в центре города. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

“Прежде всего хочу сказать, что никакой облавы не было. Такие меры у нас проводились ежедневно. 3 ноября с 23 до 24 часов призывникам были вручены 12 повесток. Вручали повестки тем, кто был в базе уклонистов. Гражданам выписалась повестка, все они должны были сегодня утром появиться в военкомат. Сам переулок перекрыт не был. Это были меры по розыску граждан на срочную службу. Ничего противозаконного со стороны военкомата не было”, — рассказал О.Тищенко.

Военный комиссар также рассказал, что вместе с работниками военного комиссариата были патрульные полицейские. Они отрабатывали операцию “Мигрант”, отслеживали мигрантов, которые незаконно находятся в Украине.

К слову, комиссар рассказал, что сейчас призыв во Львовской области выполнен на 60%. Тищенко отметил, что во Львовской области приблизительно 15 тыс. уклонистов.

На прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу военные комиссары с патрульной полицией в переулке Кривая липа вручили повестки парням призывного возраста.

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