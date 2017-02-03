Внаслідок несприятливих погодних умов на Закарпатті підтоплені вже 465 дворогосподарств
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 15:00 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів, випадання дощу та підняття рівнів води у водоймах відбулося підтоплення 465 дворогосподарств в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському, Мукачівському, Рахівському та Хустському районах, 4 житлових будинків, 10 підвалів житлових будинків, 25 га сільгоспугідь. Такі останні оперативні дані УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.
Станом на 15:00 на ліквідацію наслідків підтоплень залучено 410 людей, 65 одиниць техніки та 2 плавзасоби різних відомств та служб.
Нагадаємо, що станом на 12:00 3 лютого було зафіксовано 127 підтоплених дворогосподарств в області. Для забезпечення пропуску льоду, піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Закарпатській області було проведено підрив заторів на р.Велика Уголька у Тячівському районі.