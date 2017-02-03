Вследствие неблагоприятных погодных условий на Закарпатье подтоплены уже 465 дворов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на 15:00 3 февраля в результате таяния снега, образование ледовых заторов, выпадение дождя и поднятия уровня воды в водоемах произошло подтопление 465 домохозяйств в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском, Раховском и Хустском районах, 4 жилых домов, 10 подвалов жилых домов, 25 га сельхозугодий. Таковы последние оперативные данные УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.
По состоянию на 15:00 на ликвидацию последствий подтоплений привлечено 410 человек, 65 единиц техники и 2 плавсредства различных ведомств и служб.
Напомним, что по состоянию на 12:00 3 февраля было зафиксировано 127 подтопленных дворов в области . Для обеспечения пропуска льда, пиротехническим расчетом аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС Украины в Закарпатской области было проведено подрыв заторов на р.Великая Уголька в Тячевском районе.