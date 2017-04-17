Внаслідок масштабної ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей

За попередньою інформацією від поліції, унаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Загиблі — водій і пасажири автомобіля, один пасажир — у реанімації. Автомобіль з п’ятьма молодими людьми їхав з Коломиї до Яблунева. До лікарні також доправили двох пасажирів автобуса. Їх госпіталізували до Коломийської ЦРЛ. Поки про причини інциденту в поліції не говорять. На місці працює слідчо-оперативна група, поліція та пожежники.

Нагадаємо, у неділю близько 21:00 на автодорозі Селидове — Гірник — Максимільянівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, який керував автомобілем ВАЗ-2101, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099.