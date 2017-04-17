В результате масштабного ДТП на Прикарпатье погибли четыре человека

По предварительной информации от полиции, в результате ДТП погибли четыре человека.

Погибшие - водитель и пассажиры автомобиля, один пассажир - в реанимации. Автомобиль с пятью молодыми людьми ехал из Коломыи в Яблоневую. В больницу также доставили двух пассажиров автобуса. Их госпитализировали в Коломыйскую ЦРБ. Пока о причинах инцидента в полиции не говорят. На месте работает следственно-оперативная группа, полиция и пожарные.

Напомним, в воскресенье около 21:00 на автодороге Селидово - Горняк - Максимильяновка произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2101, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.