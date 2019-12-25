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Внаслідок лісових пожеж були знищені та пошкоджені понад 100 будинків в Чилі

Внаслідок лісових пожеж були знищені та пошкоджені понад 100 будинків в Чилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Понад 100 будинків були пошкоджені або знищені лісовою пожежею, яка охопила околиці чилійського міста Вальпараїсо. Про це повідомив у вівторок директор національного управління з надзвичайних ситуацій Рікардо Торо, передає Cooperativa, передає УНН.

“За попередніми даними, збиток завдано понад 100 будинкам, 95 тис. Будинків залишилися без електрики”, — сказав він на прес-конференції, яка транслювалася в Twitter.

Пожежникам поки не вдалося взяти пожежу під контроль. Мешканці постраждалого і сусідніх районів евакуйовані. Влада не виключає, що загоряння стало результатом підпалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вогняне торнадо та понад 150 зруйнованих будинків: штат в Австралії ввів режим НС через лісові пожежі

Нагадаємо, через торнадо у США загинуло щонайменше троє людей.

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