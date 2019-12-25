Из-за лесных пожаров были уничтожены и повреждены более 100 домов в Чили

“По предварительным данным, ущерб нанесен более 100 домам, 95 тыс. домов остались без электричества”, — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Пожарным пока не удалось взять пожар под контроль. Жители пострадавшего и соседних районов эвакуированы. Власти не исключают, что возгорание стало результатом поджога.

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Напомним, из-за торнадо в США погибли по меньшей мере три человека.