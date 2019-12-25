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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 12662 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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Из-за лесных пожаров были уничтожены и повреждены более 100 домов в Чили

Из-за лесных пожаров были уничтожены и повреждены более 100 домов в Чили

Киев  •  УНН

 • 10784 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Более 100 домов были повреждены или уничтожены лесным пожаром, охватившим окраине чилийского города Вальпараисо. Об этом сообщил во вторник директор национального управления по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо, передает Cooperativa, передает УНН.

“По предварительным данным, ущерб нанесен более 100 домам, 95 тыс. домов остались без электричества”, — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Пожарным пока не удалось взять пожар под контроль. Жители пострадавшего и соседних районов эвакуированы. Власти не исключают, что возгорание стало результатом поджога.

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Напомним, из-за торнадо в США погибли по меньшей мере три человека.

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