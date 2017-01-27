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Внаслідок ДТП у Вінниці постраждали п'ятеро людей

Внаслідок ДТП у Вінниці постраждали п'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Вінниці поліція встановлює причини зіткнення маршрутного таксі та вантажівки, внаслідок якого постраждали п'ятеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Попередньо було встановлено, що 38-річний водій маршрутного таксі, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем “ГАЗ”.

В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів маршрутного таксі, трьох з яких, після огляду лікарів відпустили додому. Водії транспортних засобів не постраждали.

В рамках розслідування призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити причину автопригоди.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, за що передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Українські Національні Новини

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