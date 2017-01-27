В результате ДТП в Виннице пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Виннице полиция устанавливает причины столкновения маршрутного такси и грузовика, в результате которого пострадали пять человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Предварительно было установлено, что 38-летний водитель маршрутного такси, двигаясь на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ".
В результате столкновения телесные повреждения получили пятеро пассажиров маршрутного такси, трое из которых, после осмотра врачей отпустили домой. Водители транспортных средств не пострадали.
В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину ДТП.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, за что предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.