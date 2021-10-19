Внаслідок ДТП у Конго загинули 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Демократичній Республіці Конго внаслідок аварії вантажівка впала в річку. Загинули близько 50 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Аварія сталася в міднодобувній провінції Верхня Катанга. Лише двоє пасажирів вантажівки вижили, йдеться у повідомленні.
Дорожньо-транспортні пригоди часто трапляються в Конго через занедбану інфраструктуру та погані стандарти безпеки.
Нагадаємо
Загалом понад 100 людей загинули або зникли безвісти під час затоплення імпровізованого судна на річці Конго.