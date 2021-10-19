В результате ДТП в Конго погибли 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Демократической Республике Конго в результате аварии грузовик упал в реку. Погибли около 50 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Авария произошла в медедобывающей провинции Верхняя Катанга. Лишь двое пассажиров грузовика выжили, говорится в сообщении.
Дорожно-транспортные происшествия часто случаются в Конго через заброшенную инфраструктуру и плохие стандарты безопасности.
Напомним
Всего более 100 человек погибли или пропали без вести во время затопления импровизированного судна на реке Конго.