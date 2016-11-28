Внаслідок ДТП у Харкові постраждала неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Харкові на проспекті Льва Ландау водій автомобіля “ВАЗ” наїхав на 15-річну дівчину-пішохода. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Так, 26 листопада о 17.45 в районі будинку 16 на проспекті Льва Ландау 32-річний водій автомобіля “ВАЗ” наїхав на 15-річну дівчину-пішохода.
Постраждалу з закритою черепно-мозковою травмою доставлено до медичного закладу.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортних пригод.