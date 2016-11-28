В результате ДТП в Харькове пострадала несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харькове на проспекте Льва Ландау водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на 15-летнюю девушку-пешехода. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 26 ноября в 17.45 в районе дома 16 на проспекте Льва Ландау 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на 15-летнюю девушку-пешехода.
Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.