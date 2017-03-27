Внаслідок ДТП на Житомирщині загинуло двоє людей

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Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 березня. УНН. У Житомирському районі на автодорозі “Київ-Чоп” сталась аварія за участю легковика ГАЗ-24 “Волга” та евакуатора, цю інформацію кореспонденту УНН повідомила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.

“ДТП сталась сьогодні близько 15 години поблизу с.Кам’янка. Попередньо відомо, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок зіткнення водій та пасажир „Волги“ загинули, водій евакуатора отримав тілесні ушкодження”, — повідомили у поліції.

Попередня кваліфікація пригоди за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Наразі всі обставини аварії встановлюються. 

Нагадаємо, 27 березня двоє людей впали в кому після ДТП на Львівщині.

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