В результате ДТП в Житомирской погибли два человека

"ДТП произошло сегодня около 15 часов вблизи с.Каменка. Предварительно известно, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате столкновения водитель и пассажир "Волги" погибли, водитель эвакуатора получил телесные повреждения ", - сообщили в полиции.

Предварительная квалификация происшествия по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 27 марта два человека впали в кому после ДТП на Львовщине .