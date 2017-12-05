Внаслідок ДТП на Волині загинула людина, ще шестеро постраждали

ЛУЦЬК-КИЇВ. 5 грудня. УНН. На автодорозі “Устилуг-Луцьк-Рівне” вчора ввечері зіткнулися автомобілі “BMW” та “ВАЗ”. Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області, передає УНН.