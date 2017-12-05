Внаслідок ДТП на Волині загинула людина, ще шестеро постраждали
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 5 грудня. УНН. На автодорозі “Устилуг-Луцьк-Рівне” вчора ввечері зіткнулися автомобілі “BMW” та “ВАЗ”. Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області, передає УНН.
“Внаслідок ДТП одна людина загинула та 6-х госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні. До ліквідації наслідків пригоди залучались співробітники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та Аварійно-рятувальної частини, які демонтували понівечені елементи автомобілів і вивільнили з-під уламків двох людей”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 грудня на столичному проспекті Соборності сталася смертельна ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Прикарпатті сталася смертельна ДТП