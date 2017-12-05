В результате ДТП на Волыни погиб человек, еще шестеро пострадали

ЛУЦК-КИЕВ. 5 декабря. УНН. На автодороге “Устилуг-Луцк-Ровно” вчера вечером столкнулись автомобили “BMW” и “ВАЗ”. В результате ДТП погиб человек, еще шестерых госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области, передает УНН.