В результате ДТП на Волыни погиб человек, еще шестеро пострадали
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 5 декабря. УНН. На автодороге “Устилуг-Луцк-Ровно” вчера вечером столкнулись автомобили “BMW” и “ВАЗ”. В результате ДТП погиб человек, еще шестерых госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области, передает УНН.
“В результате ДТП один человек погиб и 6-х госпитализировали в Луцкую центральную городскую клиническую больницу. К ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники первой Государственной пожарно-спасательной части города Луцка и Аварийно-спасательной части, которые демонтировали поврежденные элементы автомобилей и освободили из-под обломков двух человек”, — говорится в сообщении.
Напомним, 4 декабря на столичном проспекте Соборности произошла смертельная ДТП.
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