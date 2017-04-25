Внаслідок ДТП на трасі "Київ-Одеса" загинув чоловік

Трагедія сталася під час ремонту дороги. У машину-прикриття “Камаз” ДП “Одеський облавтодор” на швидкості врізався ваговик.

“В результаті зіткнення співробітник дорожньої служби був травмований, а водій ваговика від отриманих травм помер”, — йдеться у повідомленні.

За словами працівників ДП “Одеський облавтодор” ремонт з ліквідації ямковості здійснювався при наявності всіх необхідних дорожніх знаків. Наразі правоохоронці встановлюються причини ДТП.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб.