Внаслідок ДТП на трасі "Київ-Одеса" загинув чоловік
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, 25 квітня, на правому проїзді траси М-05 Київ-Одеса км 355+700 (район Троїцького) сталася смертельна ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Служби автомобільних доріг в Одеській обл.
Трагедія сталася під час ремонту дороги. У машину-прикриття “Камаз” ДП “Одеський облавтодор” на швидкості врізався ваговик.
“В результаті зіткнення співробітник дорожньої служби був травмований, а водій ваговика від отриманих травм помер”, — йдеться у повідомленні.
За словами працівників ДП “Одеський облавтодор” ремонт з ліквідації ямковості здійснювався при наявності всіх необхідних дорожніх знаків. Наразі правоохоронці встановлюються причини ДТП.
Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб.