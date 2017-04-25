В результате ДТП на трассе "Киев-Одесса" погиб человек
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, на правом проезде трассы М-05 Киев-Одесса км 355 + 700 (район Троицкого) произошло смертельное ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Одесской обл.
Трагедия произошла во время ремонта дороги. В машину-прикрытие "Камаз" ГП "Одесский облавтодор» на скорости врезался тяжеловес.
"В результате столкновения сотрудник дорожной службы был травмирован, а водитель тяжеловеса от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
По словам работников ГП "Одесский облавтодор" ремонт по ликвидации ямочности осуществлялся при наличии всех необходимых дорожных знаков. Правоохранители устанавливаются причины ДТП.
Напомним, 25 апреля в результате ДТП на Ровенщине пострадали семь человек .