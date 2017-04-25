В результате ДТП на трассе "Киев-Одесса" погиб человек

Трагедия произошла во время ремонта дороги. В машину-прикрытие "Камаз" ГП "Одесский облавтодор» на скорости врезался тяжеловес.

"В результате столкновения сотрудник дорожной службы был травмирован, а водитель тяжеловеса от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По словам работников ГП "Одесский облавтодор" ремонт по ликвидации ямочности осуществлялся при наличии всех необходимых дорожных знаков. Правоохранители устанавливаются причины ДТП.

Напомним, 25 апреля в результате ДТП на Ровенщине пострадали семь человек .