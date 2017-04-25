В результате ДТП на трассе "Киев-Одесса" погиб человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38519 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101758 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155288 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115965 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116227 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112392 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104164 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107033 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103537 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153289 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В результате ДТП на трассе "Киев-Одесса" погиб человек

В результате ДТП на трассе "Киев-Одесса" погиб человек

Киев  •  УНН

 • 15103 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, на правом проезде трассы М-05 Киев-Одесса км 355 + 700 (район Троицкого) произошло смертельное ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Одесской обл.

Трагедия произошла во время ремонта дороги. В машину-прикрытие "Камаз" ГП "Одесский облавтодор» на скорости врезался тяжеловес.

"В результате столкновения сотрудник дорожной службы был травмирован, а водитель тяжеловеса от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По словам работников ГП "Одесский облавтодор" ремонт по ликвидации ямочности осуществлялся при наличии всех необходимых дорожных знаков. Правоохранители устанавливаются причины ДТП.

Напомним, 25 апреля в результате ДТП на Ровенщине пострадали семь человек .

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