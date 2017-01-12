Внаслідок ДТП на Львівщині постраждало п’ятеро осіб

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 січня близько 14:30 між селами Викоти та Бісковичі Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “BMV X5”, 38-річний мешканець одного з сіл Мостиського району, виїжджаючи на головну дорогу, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мікроавтобусом “Фольксваген Транспортер”, яким керував 36-річний мешканець Старосамбірського району. Внаслідок зіткнення водій та четверо пасажирів “Фольксвагена”, з яких 16-річна дівчина, отримали травми різної важкості та були доставлені у Самбірську лікарню. Після наданої медичної допомоги пасажири мікроавтобуса були відпущені, а водій з переломами двох ребер залишився на стаціонарному лікуванні.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводяться слідчі дії.