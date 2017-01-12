В результате ДТП во Львовской области пострадали пять человек

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КИЕВ. 12 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое 11 января произошло во Львовской области, пятеро человек получили травмы различной тяжести. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января около 14:30 между селами Выкоты и Бесковичи Самборского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "BMV X5", 38-летний житель одного из сел Мостиского района, выезжая на главную дорогу, не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом "Фольксваген Транспортер", которым управлял 36-летний житель Старосамборского района. В результате столкновения водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", изсреди которых 16-летняя девушка, получили травмы различной тяжести и были доставлены в Самборскую больницу. После оказанной медицинской помощи пассажиры микроавтобуса были отпущены, а водитель с переломами двух ребер остался на стационарном лечении.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводятся следственные действия.

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