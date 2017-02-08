Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, двоє - в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині загинула людина, ще двоє потрапили до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.
Сьогодні, 8 лютого о 11:38 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Городок біля с. Кудрява, Городоцького району водій автомобіля “NISSAN” допустив зіткнення боком з автомобілем “Fiat Scudo”.
Внаслідок ДТП пасажир автомобіля “NISSAN”, 1996 року народження, загинула на місці події.
Окрім цього, у ДТП травмувалися водій та пасажирка авто “NISSAN”. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Городоцьку центральну районну лікарню.
На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню загиблої жінки з понівечених конструкцій автомобіля.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, п’ятеро людей постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині.