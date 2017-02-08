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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, двоє - в лікарні

Київ • УНН

 • 8739 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині загинула людина, ще двоє потрапили до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.

Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, двоє - в лікарні

Сьогодні, 8 лютого о 11:38 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Городок біля с. Кудрява, Городоцького району водій автомобіля “NISSAN” допустив зіткнення боком з автомобілем “Fiat Scudo”.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля “NISSAN”, 1996 року народження, загинула на місці події.

Окрім цього, у ДТП травмувалися водій та пасажирка авто “NISSAN”. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Городоцьку центральну районну лікарню.

На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню загиблої жінки з понівечених конструкцій автомобіля.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв УНН, п’ятеро людей постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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