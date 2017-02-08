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В результате ДТП во Львовской области один человек погиб, двое - в больнице

Киев • УНН

 • 8739 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области погиб человек, еще двое попали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Львовской области.

В результате ДТП во Львовской области один человек погиб, двое - в больнице

Сегодня, 8 февраля в 11:38 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге Львов-Городок у с. Кудряшка, Городокского района водитель автомобиля "NISSAN" столкнулся боком с автомобилем "Fiat Scudo".

В результате ДТП пассажир автомобиля "NISSAN", 1996 года рождения, погиб на месте происшествия.

Кроме этого, в ДТП травмы получил водитель и пассажирка авто "NISSAN". Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Городоцкую центральную районную больницу.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию погибшей женщины из искореженных конструкций автомобиля.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНН, пять человек пострадали в результате ДТП в Житомирской области.

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