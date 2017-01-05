Внаслідок ДТП на Київщині постраждали пасажири автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Броварському районі на Київщині внаслідок зіткнення автомобіля “МАН” з рейсовим автобусом “БОГДАН” постраждало четверо пасажирів та водій автобуса. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Київській області.
До оперативно-диспетчерської служби Броварського району 4 січня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селі Погреби.
Рятувальники встановили, що водій автомобіля “МАН” не впорався з керуванням та зіштовхнувся з рейсовим автобусом “БОГДАН”, який їхав за маршрутом Київ-Погреби.
Внаслідок ДТП постраждало четверо пасажирів та водій автобуса. Постраждалих направили до Броварської ЦРЛ для надання першої медичної допомоги.