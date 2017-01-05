В результате ДТП в Киевской области пострадали пассажиры автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Броварском районе Киевской области в результате столкновения автомобиля "МАН" с рейсовым автобусом "БОГДАН" пострадали четверо пассажиров и водитель автобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.
В оперативно-диспетчерскую службу Броварского района 4 января поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Погребы.
Спасатели установили, что водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "БОГДАН", который ехал по маршруту Киев-Погребы.
В результате ДТП пострадали четверо пассажиров и водитель автобуса. Пострадавших направили в Броварскую ЦРБ для оказания первой медицинской помощи.