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В результате ДТП в Киевской области пострадали пассажиры автобуса

В результате ДТП в Киевской области пострадали пассажиры автобуса

Киев • УНН

 • 10256 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Броварском районе Киевской области в результате столкновения автомобиля "МАН" с рейсовым автобусом "БОГДАН" пострадали четверо пассажиров и водитель автобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.

В оперативно-диспетчерскую службу Броварского района 4 января поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Погребы.

Спасатели установили, что водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "БОГДАН", который ехал по маршруту Киев-Погребы.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров и водитель автобуса. Пострадавших направили в Броварскую ЦРБ для оказания первой медицинской помощи.

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