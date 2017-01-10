Внаслідок ДТП на Харківщині постраждало шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро людей отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня, близько 7.00, на 71 км м автодороги Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, в районі селища Слобожанське.
За попередніми даними, 32-річний водій автомобіля “Мерседес Бенц Спрінтер”, не обрав безпечну швидкість руху, не врахував погодні умови та стан дорожнього покриття і скоїв наїзд на припарковані на узбіччі автомобілі “ВАЗ-2121”, під керуванням 19-річного водія та “Деу Ланос”, під керуванням 30-річного водія.
Внаслідок ДТП постраждали: водій та троє пасажирів автомобіля “ВАЗ-2121”, водій та пасажирка автомобіля “Деу Ланос”, яких з тілесними ушкодженнями доставлено до Нововодолазької ЦРЛ.Правоохоронцями встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, 5 січня ввечері біля с.Чкаловське Харківської області сталася ДТП, в якій загинуло шестеро осіб (з них дві дитини 2009 р.н.).