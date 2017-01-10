В результате ДТП в Харьковской области пострадали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Харьковской области в результате ДТП шесть человек получили телесные повреждения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января, около 7.00, на 71 км автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, в районе поселка Слобожанское.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц Спринтер" не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия и совершил наезд на припаркованные на обочине автомобили "ВАЗ-2121", под управлением 19-летнего водителя и "Дэу Ланос", под управлением 30-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля "ВАЗ-2121", водитель и пассажирка автомобиля "Дэу Ланос", которые с телесными повреждениями доставлены в Нововодолажскую ЦРБ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, 5 января вечером у с.Чкаловское Харьковской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 г.р.).