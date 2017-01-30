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Внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло 15 бойовиків – розвідка

Внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло 15 бойовиків – розвідка

Київ • УНН

 • 10390 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 15 бойовиків, 24 отримали поранень. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“З 29 січня ц.р. відмічається загострення ситуації в районі промислової зони Авдіївка. Внаслідок ударів у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбито — 15 (14 — зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (МАКІЇВКА), один — зі складу 100 окремої мотострілецької бригади (ДОНЕЦЬК) 1-го АК ЗС РФ); поранено — 24 (11 — зі складу 11-го окремого мотострілецького полку”, — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що серед вбитих зі складу 11-го окремого мотострілецького полку в ході бойових дій в районі авдіївської промзони — військовий злочинець командир стрілецького батальйону Балакай Іван Андрійович (позивний “Грек”).

За інформацією розвідки, командування 11-го окремого мотострілецького полку здійснює навмисне приховування інформації щодо значних втрат серед особового складу з метою недопущення зниження морально-психологічного стану у підпорядкованих підрозділах окупаційних військ.

Як повідомляв УНН, у “ДНР” різко збільшилась кількість звільнень серед працівників “органів внутрішніх справ”.

 

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