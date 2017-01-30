В результате боевых действий в зоне АТО погибли 15 боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибли 15 боевиков, 24 получили ранения. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С 29 января 2017 года отмечается обострение ситуации в районе промышленной зоны Авдеевки. В результате ответных ударов сил АТО потери противника составили: убиты - 15 (14 - из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), один - из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (ДОНЕЦК) 1-го АК ВС РФ); ранены - 24 (11 - из состава 11-го отдельного мотострелкового полка", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что среди убитых из состава 11-го отдельного мотострелкового полка в ходе боевых действий в районе Авдеевской промзоны - военный преступник командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич (позывной "Грек").
По информации разведки, командование 11-го отдельного мотострелкового полка осуществляет умышленное сокрытие информации о значительных потерях среди личного состава с целью недопущения снижения морально-психологического состояния в подчиненных подразделениях оккупационных войск.
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