Внаслідок боїв у районі Водяного загинув військовий, восьмеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Бойовики обстріляли сили АТО з "Градів" в районі Водяного на маріупольському напрямку, внаслідок боїв загинув військовий, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Як зазначається, бойовики сьогодні, 20 березня, вчергове порушили мінські домовленості та намагаються зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування.
“Позиції українських військ в районі населеного пункту Водяне, що на маріупольському напрямку були обстріляні окупантами із застосуванням РСЗВ БМ-21 „Град“ , 152-мм та 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів”, — йдеться у повідомленні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили, що за попередньою інформацією, внаслідок боїв на маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських бійців отримали поранення.
Як повідомляв УНН, з початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів та 9453 воїнів дістали поранення.