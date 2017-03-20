В результате боев в районе Водного погиб военный, восемь получили ранения

Как отмечается, боевики сегодня, 20 марта, в очередной раз нарушили минские договоренности и пытаются сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

"Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное, что на мариупольском направлении были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов", - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что по предварительной информации, в результате боев на мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских бойцов получили ранения.

Как сообщал УНН, с начала АТО до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибли 2629 воинов и 9453 воинов получили ранения.