Внаслідок авіаудару ВПС Туреччини по РПК загинули вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Турецькі військові літаки F-16 завдали повітряних ударів по курдських бойовиках на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинули вісім бійців з "Курдської робітничої партії". Про це повідомили у місцевій владі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Курдські бойовики відкрили вогонь по турецьких солдатах на військовому форпості біля іракського кордону в гірській місцевості Чукурджа, внаслідок чого почалось бойове зіткнення.
За даними місцевої влади, турецькі військові направили безпілотник в район, який контролюється бойовиками, перед тим як винищувачі F-16 завдали ударів. Один турецький солдат був поранений в зіткненні і був доставлений в лікарню для лікування, а також було вбито внаслідок удару 8 курдів.
Як повідомляв УНН, управління Верховного комісара ООН з прав людини звинувачує турецьких силовиків у численних випадках загибелі та порушення прав курдів.