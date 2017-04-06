В результате авиаудара ВВС Турции по РПК погибли восемь человек

Курдские боевики открыли огонь по турецким солдатам на военном форпосте у иракской границы в горной местности Чукурджа, в результате чего началось боестолкновение.

По данным местных властей, турецкие военные направили беспилотник в район, контролируемый боевиками, перед тем как истребители F-16 нанесли удары. Один турецкий солдат был ранен в столкновении и был доставлен в больницу для лечения, а также были убиты в результате удара 8 курдов.

Как сообщал УНН, управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвиняет турецких силовиков во многих случаях гибели и нарушения прав курдов.