Внаслідок аварії вертольота іранської нафтової компанії загинуло п'ятеро осіб

“В результаті технічної несправності розбився вертоліт, на борту якого перебували п’ятеро осіб. Вертоліт вилетів на пошуки постраждалих на нафтовій платформі”, — йдеться у повідомленні.

Місцева влада зазначила, що тіла трьох пасажирів витягували рятувальними групами товариства Червоного Півмісяця. Наразі триває пошук ще двох інших загиблих.

Також зазначили, що вертоліт Національної іранської нафтової компанії зазнав аварії в Каспійському морі рано вранці в неділю.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів в іранській провінції Семнан зросла до 44 людей, ще 82 людини поранені.