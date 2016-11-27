Внаслідок аварії вертольота іранської нафтової компанії загинуло п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Каспійському морі загинуло п'ятеро осіб внаслідок аварії вертольота Національної іранської нафтової компанії, передає УНН з посиланням на IRNA.
“В результаті технічної несправності розбився вертоліт, на борту якого перебували п’ятеро осіб. Вертоліт вилетів на пошуки постраждалих на нафтовій платформі”, — йдеться у повідомленні.
Місцева влада зазначила, що тіла трьох пасажирів витягували рятувальними групами товариства Червоного Півмісяця. Наразі триває пошук ще двох інших загиблих.
Також зазначили, що вертоліт Національної іранської нафтової компанії зазнав аварії в Каспійському морі рано вранці в неділю.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів в іранській провінції Семнан зросла до 44 людей, ще 82 людини поранені.