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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате аварии вертолета иранской нефтяной компании погибли пять человек

Киев • УНН

 • 8299 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Каспийском море погибли пять человек в результате крушения вертолета Национальной иранской нефтяной компании, передает УНН со ссылкой на IRNA.

В результате аварии вертолета иранской нефтяной компании погибли пять человек

"В результате технической неисправности разбился вертолет, на борту которого находились пять человек. Вертолет вылетел на поиски пострадавших на нефтяной платформе", - говорится в сообщении.

Местная власть отметила, что тела трех пассажиров извлекали спасательные группы общества Красного Полумесяца. Сейчас идет поиск еще двух других погибших.

Также отметили, что вертолет Национальной иранской нефтяной компании потерпел крушение в Каспийском море рано утром в воскресенье.

Как сообщал УНН, количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в иранской провинции Семнан возросло до 44 человек, еще 82 человека получили ранения.

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