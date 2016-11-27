В результате аварии вертолета иранской нефтяной компании погибли пять человек

"В результате технической неисправности разбился вертолет, на борту которого находились пять человек. Вертолет вылетел на поиски пострадавших на нефтяной платформе", - говорится в сообщении.

Местная власть отметила, что тела трех пассажиров извлекали спасательные группы общества Красного Полумесяца. Сейчас идет поиск еще двух других погибших.

Также отметили, что вертолет Национальной иранской нефтяной компании потерпел крушение в Каспийском море рано утром в воскресенье.

Как сообщал УНН, количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в иранской провинции Семнан возросло до 44 человек, еще 82 человека получили ранения.