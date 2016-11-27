В результате аварии вертолета иранской нефтяной компании погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Каспийском море погибли пять человек в результате крушения вертолета Национальной иранской нефтяной компании, передает УНН со ссылкой на IRNA.
"В результате технической неисправности разбился вертолет, на борту которого находились пять человек. Вертолет вылетел на поиски пострадавших на нефтяной платформе", - говорится в сообщении.
Местная власть отметила, что тела трех пассажиров извлекали спасательные группы общества Красного Полумесяца. Сейчас идет поиск еще двух других погибших.
Также отметили, что вертолет Национальной иранской нефтяной компании потерпел крушение в Каспийском море рано утром в воскресенье.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в иранской провинции Семнан возросло до 44 человек, еще 82 человека получили ранения.