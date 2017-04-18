Внаслідок ймовірного демонтажу снаряду на Харківщині загинув хлопчик

"Встановлено, що у дворі власного будинку 36-річний батько разом зі своїм 4-річним сином проводили демонтаж предмету, зовні схожого на снаряд. Під час демонтажу сталось займання паливного елемента газового генератору. Полум’я охопило автомобіль, в якому знаходилась дитина. Хлопчик отримав термічні опіки різного ступеню тяжкості, від яких загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН 13 квітня, піротехніки вилучили понад 26 тис. боєприпасів у районі Балаклії.