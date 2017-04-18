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Внаслідок ймовірного демонтажу снаряду на Харківщині загинув хлопчик

Внаслідок ймовірного демонтажу снаряду на Харківщині загинув хлопчик

Київ • УНН

 • 9136 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. В селі Яковенково Балаклійського району Харківської області внаслідок демонтажу чоловіком предмету, зовні схожого на снаряд, сталося займання паливного елемента газового генератору. Полум’я охопило автомобіль, в якому знаходився його 4-річний син. Дитина від отриманих опіків загинула на місці. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Встановлено, що у дворі власного будинку 36-річний батько разом зі своїм 4-річним сином проводили демонтаж предмету, зовні схожого на снаряд. Під час демонтажу сталось займання паливного елемента газового генератору. Полум’я охопило автомобіль, в якому знаходилась дитина. Хлопчик отримав термічні опіки різного ступеню тяжкості, від яких загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчим відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН 13 квітня, піротехніки вилучили понад 26 тис. боєприпасів у районі Балаклії. 

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