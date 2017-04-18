Из-за вероятного демонтажа снаряда в Харьковской области погиб мальчик

"Установлено, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. При демонтаже произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту следователем открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН 13 апреля, пиротехники изъяли более 26 тыс. боеприпасов в районе Балаклеи.