ВМС ЗСУ повідомили про загибель трьох морських піхотинців в зоні АТО

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України понесли непоправну втрату. У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули наші бойові побратими - молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько та старший матрос Сергій Трубін. Морські піхотинці до останнього свого подиху боронили Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов’язок. Пам’ять про справжніх захисників України назавжди залишиться в наших серцях. Командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.

Нагадаємо, 13 січня представникам гуманітарного проекту Збройних сил України “Евакуація 200” передали тіла трьох загиблих українських військових.