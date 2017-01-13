ВМС ВСУ сообщили о гибели трех морских пехотинцев в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Военно-Морские Силы Украины сообщили о гибели трех военных во время выполнения задач на Востоке Украины. Об этом говорится на странице Facebook ВМС ВС Украины, передает УНН.
"Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые товарищи - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг. Память о настоящих защитниках Украины навсегда останется в наших сердцах. Командование, личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 8 января у линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими.
Напомним, 13 января представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военных.