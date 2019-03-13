ВМС США з підрядниками через хакерів Китаю виявилися в "кіберблокаді" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Активність хакерів Китаю і ряду інших країн настільки висока, що ВМС США не здатні скласти повний облік викрадених у них технологій військового призначення. Такі висновки наводяться в відомчій доповіді, підготовленій і направленій минулого тижня на розгляд міністра ВМС країни Річарда Спенсера, повідомляє УНН.
Як зазначає американська газета The Wall Street Jornal, яка ознайомилася з цією 57-сторінковою доповіддю, тон формулювань в ній “носить невідкладний, а часом відчайдушний характер”. Автори документа б’ють на сполох з приводу того, що командування американських ВМС занадто довго не усвідомлювало рівня кіберзагрози з боку Китаю і своєчасно не поставило до відома про таку небезпеку підрядні та субпідрядні організації. “Довгі роки глобальні конкуренти і противники безкарно обирали своєю мішенню і впроваджувалися в найважливіші системи підрядників”, — наводить видання витримки з доповіді. “Ці підприємства незалежно від характеру своїх взаємин з міністерством (оборони США) знаходяться в кіберблокаді”, — відзначають автори документа.
За їхньою оцінкою, Китай “витягнув з цього те, що не піддається підрахунку і довгострокову військову перевагу, змінивши розрахунки” коливання балансу сил між такими провідними економічними державами, як США і КНР.
Як повідомляв УНН, укладання інвестиційних угод з КНР до 2020 року важливо для ЄС.