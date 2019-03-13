ВМС США с подрядчиками из-за хакеров Китая оказались в "киберосаде" - СМИ

Как отмечает американская газета The Wall Street Jornal, которая ознакомилась с этим 57-страничным докладом, тон формулировок в нем “носит неотложный, а временами отчаянный характер”. Авторы документа бьют тревогу по поводу того, что командование американских ВМС слишком долго не отдавало себе отчет в степени киберугрозы со стороны Китая и своевременно не поставило в известность о такой опасности подрядные и субподрядные организации. “Долгие годы глобальные конкуренты и противники безнаказанно избирали своей мишенью и внедрялись в важнейшие системы подрядчиков”, — приводит издание выдержки из доклада. “Эти предприятия вне зависимости от характера своих взаимоотношений с министерством (обороны США) находятся в киберосаде”, — отмечают авторы документа.

По их оценке, Китай “извлек из этого не поддающееся подсчету и долговременное военное преимущество, изменив расчеты” колебания баланса сил между такими ведущими экономическими державами, как США и КНР.

Как сообщал УНН, заключение инвестиционных соглашений с КНР до 2020 года важно для ЕС.