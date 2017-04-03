ВМС США, Південної Кореї і Японії розпочали спільні маневри
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали сьогодні біля південнокорейського узбережжя спільні маневри, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Мета маневрів — навчитися реагувати на загрозу, яку становлять підводні човни КНДР, оснащені балістичними ракетами.
За інформацією міністерства оборони Південної Кореї, навчання триватимуть три дні. З боку південнокорейських ВМС у них беруть участь багато есмінців і гелікоптерів та близько 800 військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самостійно “розберуться” із ядерною загрозою з боку КНДР, якщо цього не захоче зробити Китай, який “має великий влив на Північну Корею”.
Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон не виключив можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам.