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ВМС США, Південної Кореї і Японії розпочали спільні маневри

ВМС США, Південної Кореї і Японії розпочали спільні маневри

Київ • УНН

 • 8549 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали сьогодні біля південнокорейського узбережжя спільні маневри, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Мета маневрів — навчитися реагувати на загрозу, яку становлять підводні човни КНДР, оснащені балістичними ракетами.

За інформацією міністерства оборони Південної Кореї, навчання триватимуть три дні. З боку південнокорейських ВМС у них беруть участь багато есмінців і гелікоптерів та близько 800 військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самостійно “розберуться” із ядерною загрозою з боку КНДР, якщо цього не захоче зробити Китай, який “має великий влив на Північну Корею”.

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон не виключив можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам.

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