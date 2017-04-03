ВМС США, Южной Кореи и Японии начали совместные маневры

Цель маневров — научиться реагировать на угрозу, которую представляют подводные лодки КНДР, оснащенные баллистическими ракетами.

По информации министерства обороны Южной Кореи, учения продлятся три дня. Со стороны южнокорейских ВМС в них участвуют много эсминцев, вертолетов и около 800 военнослужащих.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно “разберутся” с ядерной угрозой со стороны КНДР, если этого не захочет сделать Китай, который “имеет большое влияние на Северную Корею”.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам.