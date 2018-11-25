ВМС Британії після Солсбері побоювалися хіматаки на міноносець біля берегів Чорногорії

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Екіпаж британського ескадреного міноносця HMS Duncan, що перебував в Чорногорії, отримав наказ терміново повернутися на борт корабля, коли стало відомо про отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері 4 березня. Про це йдеться в британському документальному фільмі “Військовий корабель: життя на морі” (Warship: Life at sea) телеканалу Cnannel 5, який анонсувала газета The Daily Telegraph, інформує УНН.

За її даними, в Чорногорії, яка є союзником Британії після вступу в НАТО в 2017 році, на момент замаху на Скрипаля перебували 280 членів екіпажу міноносця.

Британська влада терміново розіслали морякам спеціальне текстове повідомлення. “Військовий аташе повідомив кораблю, що влада Чорногорії обізнана про угруповання, яка буде в цьому районі, тому весь екіпаж повинен повернутися на борт до 18:00”, — пише The Daily Telegraph.

За її даними, влада боялася, що моряки можуть стати жертвою нової хімічної атаки, так як корабель перед прибуттям в Чорногорію входив у води Чорного моря і був помічений біля Криму.

Представник оборонного відомства заявив, що рекомендації з безпеки розгорнутих підрозділів засновані на оцінках місцевих загроз і геополітичної ситуації, вказує видання. За його інформацією, ніякому іншому кораблю британських ВМС не було наказано відкликати екіпаж після інциденту з отруєнням екс-співробітника ГРУ. Відзначається, що ніхто з членів екіпажу Duncan не постраждав.

Нагадуємо, потерпілий від “Новачка” поліцейський дав перше інтерв’ю.

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