ВМС Британії після Солсбері побоювалися хіматаки на міноносець біля берегів Чорногорії

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Екіпаж британського ескадреного міноносця HMS Duncan, що перебував в Чорногорії, отримав наказ терміново повернутися на борт корабля, коли стало відомо про отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері 4 березня. Про це йдеться в британському документальному фільмі “Військовий корабель: життя на морі” (Warship: Life at sea) телеканалу Cnannel 5, який анонсувала газета The Daily Telegraph, інформує УНН.