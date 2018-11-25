ВМС Британии после Солсбери опасались химатаки на миноносец у берегов Черногории

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan, находившийся в Черногории, получил приказ срочно вернуться на борт корабля, когда стало известно об отравлении Сергея Скрипача в Солсбери 4 марта. Об этом говорится в британском документальном фильме “Военный корабль: жизнь на море” (Warship: Life at sea) телеканала Cnannel 5, который анонсировала газета The Daily Telegraph, передает УНН.

По ее данным, в Черногории, которая является союзником Британии после вступления в НАТО в 2017 году, на момент покушения на Скрипаля находились 280 членов экипажа миноносца.

Британские власти срочно разослали морякам специальное текстовое сообщение. “Военный атташе сообщил кораблю, что власти Черногории осведомлены о группировке, которая будет в этом районе, поэтому весь экипаж должен вернуться на борт к 18:00”, — пишет The Daily Telegraph.

По ее данным, власти боялись, что моряки могут стать жертвой новой химической атаки, так как корабль перед прибытием в Черногорию входил в воды Черного моря и был замечен близ Крыма.

Представитель оборонного ведомства заявил, что рекомендации по безопасности развертываемых подразделений основаны на оценках местных угроз и геополитической ситуации, указывает издание. По его информации, никакому другому кораблю британских ВМС не было приказано отозвать экипаж после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ. Отмечается, что никто из членов экипажа Duncan не пострадал.

Напоминаем, пострадавший от “Новичка” полицейский дал первое интервью.

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