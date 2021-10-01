Вмов друга на щеплення та отримай вечерю в ресторані: у Швейцарії незвично підвищують рівень вакцинації

Деталі

"Рівень імунізації залишається дуже низьким, і це означає, що ми не можемо припинити заходи стримування", — заявив міністр охорони здоров'я Ален Берсет, коли розповідав про незвичайну схему зі стимулювання вакцинації.

У межах державної ініціативи кожен, хто щойно вакцинується, може назвати особу, яка переконала її зробити щеплення. Пысля цього другу надішлють 50 швейцарських франків (54 долари США) на похід у кінотеатр чи ресторан, які залучили до участі у програмі.

Уряд також заявив, що планує оголосити національний тиждень вакцинації зі 170 мобільними центрами, де робитимуть щеплення.

Такі заходи вживають через побоювання, що заразний варіант "Дельта" призведе до виникнення нової хвилі інфекції, унаслідок чого лікарні будуть перенавантаженими.

Нагадаємо

З 20 вересня Швейцарія посилила вимоги для невакцинованих проти COVID-19 туристів.