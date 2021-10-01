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Уговори друга на прививку и получи ужин в ресторане: в Швейцарии необычно повышают уровень вакцинации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Гражданам Швейцарии, которые убедят своих друзей сделать прививки от COVID-19, будут предлагать ужин в ресторане или поход в кино за счет государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Уровень иммунизации остается очень низким, и это означает, что мы не можем прекратить меры сдерживания", — заявил министр здравоохранения Ален Берсет, когда рассказывал о необычной схеме по стимулированию вакцинации.

В рамках государственной инициативы каждый, кто только вакцинируется, сможет назвать человека, который убедил его сделать прививку. После этого другу пришлют 50 швейцарских франков (54 доллара США) на поход в кинотеатр или ресторан, которые привлекли к участию в программе.

Правительство также заявило, что планирует объявить национальную неделю вакцинации из 170 мобильными центрами, где будут делать прививки.

Такие меры принимают из-за опасений, что заразный вариант "Дельта" приведет к возникновению новой волны инфекции, вследствие чего больницы будут перегружены.

Напомним

С 20 сентября Швейцария усилила требования для невакцинированных от COVID-19 туристов.

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