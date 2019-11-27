Вміст нафтопродуктів у районі катастрофи танкера Delfi не є критичним
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У морі біля місця аварії танкеру в Одесі в 2-3 рази перевищений вміст нафтопродуктів, що не є критичним. Про це кореспонденту УНН повідомив виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.
"Вміст нафтопродуктів у воді поблизу танкера перевищує гранично допустиму концентрацію в 2-3 рази. Це не є критичним для здоров’я людей та морських жителів", - сказав Єгор Фірсов.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.
Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів.
Пізніше вміст нафтопродуктів зменшився, в неділю, 24 листопада, було зафіксовано перевищення норми в 19 разів.