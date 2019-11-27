Содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера Delfi не критично
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В море возле места аварии танкера в Одессе в 2-3 раза превышено содержание нефтепродуктов, что не является критическим показателем. Об этом корреспонденту УНН сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
"Содержание нефтепродуктов в воде вблизи танкера превышает предельно допустимую концентрацию в 2-3 раза. Это не является критическим для здоровья людей и морских жителей", - сказал Егор Фирсов.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.
Также напомним, 23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.
Позже содержание нефтепродуктов уменьшилось, в воскресенье, 24 ноября, было зафиксировано превышение нормы в 19 раз.