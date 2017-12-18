Влучний кидок Михайлюка допоміг БК "Канзас" отримати перемогу

Вирішальні 3 очки за 21 секунду до фінальної сирени закинув саме черкаський баскетболіст і схилив шальки терезів на користь “Канзасу”.

Загалом за 36 хвилин у грі українець набрав 14 очок, 3 підбирання, 3 передачі.

“Я дуже вдячний за довіру тренера. Мене підтримували партнери та радили продовжувати атакувати кільце навіть тоді, коли в мене не дуже це виходило. Я молився, щоб останній кидок був влучним. Вважаю, що мені дуже допомогли довіра тренера та партнерів”, — резюмував свій успіх Михайлюк.

Як повідомляв УНН, Михайлюку вдалося встановити унікальний рекорд в заокеанській кар’єрі.